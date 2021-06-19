Kütahya Yeni Rotalar Kulübü, özel öğrencileri yalnız bırakmadı

Kulüp üyeleri okulda görev yapan öğretmenlerle birlikte sınıfları gezerek engelli öğrencilerle bir araya geldi. Çocukların yakın ilgisi ile karşılaşan üyeler okulda eğitim gören öğrencilerle tek tek sohbet etti ve öğretmenlerle de görüşerek okul hakkında bilgi aldı. Görüşmede kulüp üyeleri ve okul yönetimi yeni ortak projeler yapma kararı aldı.