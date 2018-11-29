Kütahya yöresel oyunları öğrencilere de öğretiliyor

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Ortaokul ve Lise öğrencilerine yöresel halk oyunları öğretiliyor.

Çavdarhisar Ortaokulu ve Çavdarhisar Tarım lisesinde başlayan kurslara ilginin çok yoğun olduğu açıklandı. Usta öğretici Rıdvan Özcan, yaptığı açıklamada, ''öğrencilerimize yönelik Kütahya yöresi halk oyunları kursumuz başladı. Her iki okuldan birer ekip çıkarmak ilimizde ve bölgemizde düzenlenen faaliyet ve etkinliklerde bu ekiplerimizle ilçemizi temsil etmek hedefimiz. Aynı zamanda bu etkinlik öğrencilerimiz üzerinde oldukça güzel etkiler oluşturmakta. Yoğun sınav maratonunda yorulan öğrencilerimiz açılan bu kurslarla kendilerine olan güveni daha da arttırıyor'' diye konuştu.(YD-EFE)