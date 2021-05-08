Kütahya'da 10 ayrı noktada pazar kuruldu, tedbirler alınarak açıldı

Kütahya'da, Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanma döneminde kapalı olan semt pazarları kısıtlamanın 10. gününde önlemler dahilinde 10 ayrı noktada açıldı.

Vatandaşların da yaş sebze-meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazaryerine gidip gelebilmelerine izin verildi. Pazarların etrafları çevrilerek giriş ve çıkışlarına kontrol noktaları oluşturuldu. Ateşi ölçülen, HES kodu sorgulanan ve elleri dezenfektan edilen vatandaşlar kontrollü bir şekilde içeri alındı. İçerde de yine ekipler tarafından sürekli maske, mesafe ve ürünleri elle seçmeme konusunda uyarılar yapıldı. 10 gündür kapalı olan pazarlarda esnafın yüzündeki heyecan dikkat çekerken, fiyatların marketlere göre daha uygun olduğu gözlendi.

Pazarcılar, sebze-meyve fiyatlarının kapanma öncesiyle aynı olduğunu dile getirdiler.

Vatandaşlar ise, tam kapanmadan dolayı fiyat artışının olmamasının sevindirici olduğunu ifade ettiler.