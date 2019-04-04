Kütahya'da 10 bin 496 kişi Afyonkarahisarlı yaşıyor

Kütahya ili bu nüfus büyüklüğü ile Türkiye nüfusunun yüzde 0,7'sini oluştururken, en fazla nüfusa sahip 38. il konumunda olduğunu açıkladı.

TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, ADNKS 2018 yılı sonuçları ikamet edilen ile göre nüfusa kayıtlı olunan il verilerine bakıldığında, Kütahya ilinde yaşayan nüfusun yüzde 83,4'nün Kütahya nüfusuna kayıtlı olduğunu belirterek, “Kütahya ilinde yaşayan diğer illerin nüfusuna kayıtlı olan nüfusa bakıldığında ise Kütahya'da 10 bin 496 kişi ile en çok Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı vatandaşlar yaşamakta olup, bu nüfus Kütahya ili nüfusunun yüzde 1,8'ini oluşturmaktadır. Kütahya'da, Afyonkarahisar'dan sonra en çok sırasıyla 6 bin 466 kişi ile Eskişehir, 4 bin 513 kişi ile Bursa ve 4 bin 180 kişi ile Balıkesir illeri nüfusuna kayıtlı vatandaşlar yaşamaktadır. Kütahya'da en az sırasıyla Hakkari 99 kişi, Yalova 106 kişi, Tunceli 148 kişi, Şırnak 158 kişi ve Iğdır 183 kişi illeri nüfusuna kayıtlı vatandaşlar yaşamaktadır. Kütahya'da diğer illerin nüfusuna kayıtlı olan nüfus 86 bin 16 olup bu değer Kütahya ilinde yaşayan nüfusun yüzde 14,9'unu oluşturmaktadır. ADNKS 2018 yılı sonuçlarına göre Kütahya'da yaşayan T.C. nüfusuna kayıtlı vatandaşların sayısı 568 bin 192 olup bu nüfus, Kütahya nüfusunun yüzde 98,3'ünü oluşturmaktadır. Kütahya'da 9 bin 749 kişilik yabancı nüfus mevcut olup Kütahya nüfusunun binde 17'sini oluşturmaktadır” dedi.