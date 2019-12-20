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Kütahya'da 10 FETÖ şüphelisi adliyede

Kütahya merkezli 9 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, Kütahya’da gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kütahya merkezli 9 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, Kütahya'da gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Aralık günü FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) askeri mahrem yapılanmasının çözülmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün sözde sorumluları tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddia edilen şüphelileri yakalama çalışması başlatıldı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kısa sürede yakalanan 10 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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