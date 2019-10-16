Kütahya'da 10 ilden 334 personelle tatbikat

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında düzenlenen Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi (AYDES) destekli "Bölgesel Saha ve Masabaşı Tatbikatı" 10 ilin katılımıyla Kütahya'da başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde yereldeki afet risklerini en aza indirmek için yürütülen çalışmalar kapsamında pilot il seçilen Kütahya'da Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi (AYDES) destekli "Bölgesel Saha ve Masabaşı Tatbikatı" Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında başladı.

Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, tatbikat öncesi beraberinde il protokol üyeleriyle birlikte Kütahya Belediyesi Ata Spor Tesislerindeki konuşlanma alanında incelemelerde bulunup bilgiler aldı.

Bölgesel Saha ve Masabaşı Tatbikatı, ilgili kurum ve kuruluş müdürleri ile personele uyarı amaçlı kısa mesajların (SMS) gönderilmesiyle başladı.

Tatbikat senaryosu gereği Kütahya merkezli 5,6 büyüklüğündeki deprem üzerine Kütahya Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman başkanlığında, Afet Yönetim Merkezi Çadırı'nda toplandı.

Koordinasyon toplantısına; Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, AFAD Müdahale Daire Başkanı Abdülkadir Tezcan, Vali Yardımcıları Mustafa Güney ile Halil İbrahim Ertekin, Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri ile 10 ilin yetkilileri katıldı.

Bölgesel Saha ve Masabaşı Tatbikatı senaryosunun 5 aşamadan meydana geldiğini belirten İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, haberleşme süreci, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri (İAADYM) ve hizmet grubu personelinin toplanma süreci, AFAD Başkanlığı ve Koordinasyon Kurulu karar alma ve müdahale süreci, yapılan müdahalelerin raporlanması ve tespit edilen ihtiyaçların üst makamlara bilgilendirilmesi konuları hakkında bilgiler verdi.

Senaryonun 5 aşamadan meydana geldiğini belirten Artun, “Sıkıştırılmış, gerçek zamanlı, kapsamlı bir saha ve masabaşı tatbikatı. 2 gün sürecek olan tatbikatta geçireceğimiz süreç gerçek afet zamanındaki 15-20 günlük süreci ifade etmektedir” dedi.

“ÜST YÖNETİCİLERİN MASASINDA HAZIR OLSUN”

Afet planının kurum ve kişiler tarafından benimsenmesi gerektiğini vurgulayan Vali Dr. Ömer Toraman, “Afet planı dosyası, hizmet grupları ve destek kurumların üst yöneticilerinin masalarında bulunmalı. Afet olduktan sonra gerek bireysel gerek kurumsal gücümüzü seferber etsek dahi faydalı olamayabiliriz. Her kurum, kuruluş ve kişi olası bir afet durumunda ne yapacağı konusunda bilgi sahibi olmalı ve afet bilinci oluşmalı” dedi.

1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi'nden sonra AFAD'ın afetlere müdahale kapasitesini, altyapısını geliştirdiğini ve dünyada örnek bir teşkilat haline geldiğini ifade eden Vali Toraman, “Afet planlarını destekleyecek AYDES gibi fonksiyonel ve hızlı karar almayı sağlayabilecek bir teknik altyapı oluşturuldu. Ülke olarak kurumsal kapasitemiz ziyadesiyle güçlü. Yurt içi ve yurt dışında meydana gelen afetlere müdahalede örnek bir ülke konumundayız” şeklinde konuştu.

“KÜTAHYA'NIN DEPREM TECRÜBESİ VAR”

1970 Gediz Depremi ve 2011 Simav Depremi yaşayan Kütahya'nın deprem tecrübesi olduğunu kaydeden Vali Dr. Ömer Toraman, “En büyük problem yapı stoku” dedi. Afet öncesi planlamaların öneminin altını çizen Vali Toraman, “Türkiye sadece afet anı ve sonrası kapasitesini harekete geçirmekle kalmadı afet öncesinin de üzerinde çalışarak yapı stokunu iyileştirmek için sürekli çalışıyor” şeklinde konuştu.

Tatbikatın Kütahya ev sahipliğinde yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Toraman, “Çevre illerimize teşekkür ediyoruz. Olası bir afet durumunda tıpkı bugünkü gibi aynı hızla müdahale edeceklerinden şüphemiz yok. Kütahya olarak gurur duyduk” dedi.

Kütahya Valiliği koordinesinde yürütülen ve 2 gün sürecek olan Bölgesel Saha ve Masabaşı Tatbikatına; Kütahya, Bursa, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Manisa, Uşak, Çanakkale ve Yalova illerinden 334 personel, 33 ekip, 60 adet arama-kurtarma aracı ve 5 arama kurtarma köpeği katıldı.