Kütahya'da 11 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, il Merkezinde ve Tavşanlı İlçesinde meydana gelen gerek inşaatı devam eden gerekse oturmaya hazır ve oturulan bina ve dairelerde meydana gelen hırsızlık olayları ile otodan hırsızlık olayları ile ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, Mart ve Nisan ayları içerisinde il merkezinde ve Tavşanlı İlçesinde meydana gelen 11 ayrı hırsızlık olayında 31 kombi, 4 petek ve 1 çantanın çalınması olayı olmak üzere meydana gelen faili meçhul hırsızlık olayları ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde olaylara karıştıkları tespit edilen F.S. ( 21), H.K. ( 25 ), O.E. ( 24), E.S. ( 25), M.P. ( 35), İ.S.S. ( 19 ) ve B.K. ( 18 ) isimli şahıslar yakalandı. F.S. isimli şüpheliden 1 adet pasaport temin edilerek (otodan hırsızlık olayından) muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden O.E. ifadesi ardından serbest bırakıldı. Olaylara karışan şüphelilerin ifadelerinde belirttikleri kombileri satın aldıkları anlaşılan A.A. (35 ), S.Y. (30) ve Z.A. (26) isimli tesisatçılar yakalanarak suç eşyasını satın alma suçundan ifadesi sonrasında serbest bırakıldı. Şahısların işyerlerinde yapılan aramalarda Kütahya ve Tavşanlı ilçesinden çalındığı değerlendirilen toplam 6 adet muhtelif markalarda kombiye el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden F.S, H.K, E.S. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.