Kütahya'da 11 kilo kubar esrar ele geçirildi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 şahsın üzerinde 11 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi.

İl Jandarma ve Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Aksaklar Köyünde yaptığı operasyonda, H. K, O. Ç ve H. H. G. isimli şahıslar 11 kilo kubar esrar ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından Savcılığa sevk edildi.