Kütahya'da 113 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirildi

Kütahya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan şahsın üzerinde ve yanında bulunan eşyalarında gerçekleştirilen aramada, 113 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesi Adnan Menderes bulvarı üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan H. S. isimli şahsın üzerinde ve yanında bulunan eşyalarında gerçekleştirilen arama sonucu, 113 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirildi

Gözaltına alınan şahıs hakkında gerekli yasal işlem gerçekleştirildi.