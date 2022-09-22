İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kütahya'da 12 Emir Sultan Kur'an Kursu öğrencisi 'Hafızlık belgesi' almaya hak kazandı

Bursa’da Hafızlık Tespit Sınavı’na katılan 12 Kütahya Emir Sultan Kur’an Kursu öğrencinin başarılı olduğu ve ’Hafızlık belgesi’ almaya hak kazandığı bildirildi.

Bursa'da Hafızlık Tespit Sınavı'na katılan 12 Kütahya Emir Sultan Kur'an Kursu öğrencinin başarılı olduğu ve 'Hafızlık belgesi' almaya hak kazandığı bildirildi.


Kurs yöneticisi Mehmet Oruç, yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığınca 3 dönem Eylül ayı hafızlık sınavına katılan 12 öğrencimizin 12'si de başarılı olmuşlardır. Hafızlık belgesi almaya hak kazanan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.