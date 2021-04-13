İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da 13 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde polis tarafından durdurulan araç içerisinde bulunan 3 şüphelinin üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramada 13 adet kayıt dışı kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde polis tarafından durdurulan araç içerisinde bulunan 3 şüphelinin üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramada 13 adet kayıt dışı kaçak cep telefonu ele geçirildi.


Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir aracın içerisinde bulunan K.K., M.Z. ve V.Ö. isimli şahısların üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramada 13 adet kayıt dışı kaçak cep telefonu ele geçirildi. Yapılan sorgulamada V.Ö. isimli şahsın şantaj suçundan arandığı tespit edildi.


Konu ile ilgili adli tahkikata başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.