Kütahya'da 14 hafız için icazet merasimi düzenlendi

Kütahya’da eğitimini tamamlayan 14 hafız için icazet töreni düzenlendi.
Kütahya'da eğitimini tamamlayan 14 hafız için icazet töreni düzenlendi.
Kütahya İl Müftülüğü'ne bağlı Kur'an Kursları'nda hafızlığını tamamlayan öğrenciler için Ulu Camii'nde icazet töreni tertiplendi.
Törene, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, İl Müftü Yardımcıları Mehmet Arslaner, Mehmet Uzunca ve Mustafa Karaman, İstanbul Yeni Camii İmam Hatibi Ferruh Muştuer, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.
Müftülük Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü Gürsel Bayram'ın sunuculuğunu yaptığı program, hafızlığını tamamlayan 14 öğrenci, ezbere Kur'an-ı Kerim okuyarak icazet törenlerini gerçekleştirdi.
Hafızlar, protokol mensupları tarafından tebrik edilerek, diploma ve ödülleri takdim edildi.(EFE)