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Kütahya'da 15 kilo esrar ele geçirildi

Kütahya’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 15 kilo esrar ele geçirildi.

Kütahya'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 15 kilo esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şubesi ekipleri, tarlada yetiştirdikleri esrarı satmak için otomobille Altıntaş'tan Kütahya'ya geleceği bilgisine ulaştı.İlçe çıkışında zanlıların bulunduğu otomobili durdurarak arama yapan ekipler, 15 kilogram esrar ele geçirdi.


Olayla ilgili şüpheliler, B.B, O.E. ve E.İ. gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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