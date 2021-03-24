Kütahya'da 15 okul daha “eTwinning School” etiketi aldı

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojisi Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmaları yürütülen eTwinning faaliyetleri kapsamında başarılı olan Kütahya'da 15 okula daha "eTwining School" etiketi verildi.

Kütahya'da 2019-2020 yıllarında 18 okul "eTwinning School" etiketi ile ödüllendirilmişti. Bu sene ise açıklanan "Avrupa ve Ulusal Kalite Etiketi" alan okullar arasında, Kütahya'dan “eTwinning School” etiketi için başvuru yapmaya hak kazanan 15 okul daha eTwinning School etiketi aldı.

Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojisi Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmaları yürütülen eTwinning faaliy etleri kapsamında başarılı olan okullara "eTwining School" etiketi verilmektedir. Bu etiketi alan okullarımız Bakanlığımızın projelerinde "Pilot Okul" olarak değerlendirilmekte, ayrıca "Avrupa Birliği Erasmus+ Projeleri"nde öncelik kazanmaktadırlar” denildi.

Kütahya'da “eTwinning School” etiketi alan okullar, Linyit İlkokulu, Nene Hatun Anaokulu, Tepecik İlkokulu, Zübeyde Hanım Anaokulu, Mehmetçik Ortaokulu, Kurtuluş İlkokulu, Şehit Çağlayan Irmak İlkokulu, Dereköy Ortaokulu, Dört Eylül Ortaokulu, Umurbey Ortaokulu, Fevzi Paşa Ortaokulu, Simav Atatürk İlkokulu, 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu, Sofular Ortaokulu ve İstiklal İlkokulu.