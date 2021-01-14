Kütahya'da 153 aşı odası kuruldu, sağlık çalışanları aşılanmaya başladı

Türkiye genelinde olduğu gibi Kütahya'da da Korona virüse (Covid-19) karşı sağlık çalışanları aşılanmaya başlanırken, kent genelinde 153 adet aşı odasının kurulduğu bildirildi.

Kütahya'da ilk aşı TOKİ Aile Sağlık Merkezi çalışanlarına uygulandı. Kütahya İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, ilk olarak sağlık çalışanlarına yönelik başlatılan aşının 5 gün içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini ifade etti.

Erşan, "Özellikle Kasım ayında Kütahya'da çok ciddi vaka artışlarıyla karşılaştık. Alınan tedbirler sayesinde Aralık ayında Türkiye olduğunu gibi Kütahya'da da ciddi düşüşle karşılaştık. Kasım ayına gire Aralık ayında yüzde 66, Ocak ayında da çok daha düşükle karşılaştık. Kasım ayına güre de yüzde 88 oranın da düşüş oldu. Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüzde 40 oranında doluluk söz konusu. Bu sevindirici bir gelişme. Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere riayet ettiklerini gösteriyor. Kütahya'da tüm sağlık çalışanlarına yetecek miktarda aşı mevcuttur. Aşı için 153 oda oluşturduk. İnşallah aşılama ile birlikte Türkiye olarak, dünya olarak bu beladan kurtulmuş oluruz" diye konuştu.