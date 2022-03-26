Kütahya'da 16 bin 220 adet makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezi ve Tavşanlı ilçesinde 3 işyeri ve 1 depoda yapılan aramalarda, 16 bin 220 adet doldurulmuş makaron, 600 adet bandrolsüz boş makaron ile 10 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.