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Kütahya'da 160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Kütahya’da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Kütahya-Afyonkarahisar yolu üzerindeki polis uygulama noktasında durdurularak KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada araç içerisinden gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 16 karton halinde toplam 160 paket kaçak sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

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