Kütahya'da 17 bin çiçek toprakla buluşuyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir hafta içerisinde 17 bin çiçeği toprakla buluşturacak.

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Akşemseddin Cami ve çevresinde 3 bin 500'ü portakal kadife, 3 bin 500'ü limon kadife çiçeği olmak üzere 7 bin kadife çiçeği dikti.

Diğer taraftan ise, Bahçelievler Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerinde 10 bin adet kadife ve petunya çiçeklerinin dikimi için hazırlıklar başlatıldı. Cadde üzerinde, bu hafta içinde dikilmesi planlanan 10 bin çiçeğin 3 bin 500'ü portakal kadife, 3 bin 500'ü limon kadife çiçeği ve 3 bin adedi ise petunya çiçeğinden oluşuyor.

Yaz ayların gelmesi ile hız kazanan çiçek ekimleri ile birlikte, Kütahya sokakları ve caddeleri artık daha da renkli bir hale gelecek.