Kütahya'da 17 eğitim kurumunda inşaat faaliyetleri devam ediyor

Kütahya'da 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı eğitim yatırımları çerçevesinde 17 eğitim kurumunda inşaat faaliyetlerinin hızla devam ettiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar, ilde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen ve yıkılıp yeniden inşa edilmeye başlanan, yapımı devam eden eğitim binalarının inşaatlarını yerinde inceledi.

Müdür Başyiğit ve Müdür Yardımcısı Gölpınar, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (24 Derslik), Nesrin Güral Anaokulu (12 Derslik), Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi(16 Derslik-100 Öğrencilik Pansiyon-4 Atölye-Spor Salonu), Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (24 Derslik), Yunus Emre İlkokulu(16 Derslik), Atakent İlkokulu ve Atakent Ortaokulu (16 Derslik) inşaatlarında incelemede bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Başyiğit, "İlimiz genelinde 17 eğitim kurumunun yapım işleri devam etmektedir, yapım işleri devam eden eğitim kurumlarımızdan bazılarını bugün ziyaret ettik. Ziyaret gerçekleştirdiğimiz eğitim kurumlarımızın 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Eylül ayına yetiştirilmesi için yüklenici firmalar tarafından hızlı bir şekilde inşaat çalışmaları devam etmektedir. Devam eden çalışmaların hayırlısıyla eğitim öğretim başlamadan Eylül ayı itibariyle bitirilecek olması ve daha sonraki müteakip aylarda da devam edecek olması ilimiz eğitimine çok büyük bir katkı sunacaktır. Yapım işleri devam eden bu yatırımların hayırlı olmasını diliyor, kazasız belasız bir şekilde en kısa zamanda tamamlanmasını diliyorum" dedi.