Kütahya'da 17 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin tutuklama

Kütahya'da 17 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin gözaltına 4 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Zafertepe Mahallesi'nde hayatını kaybetmiş halde bulunan Özge Şahin'in ölümüyle ilgili polis tarafından gözaltına alınan genç kızın 21 yaşındaki erkek arkadaşı Eren Muhammed E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada, gözaltına alınan 3 şahsın da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Özge Şahin, 4 gün önce evde hayatını kaybetmiş olarak bulunmuştu.