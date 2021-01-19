Kütahya'da 175 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 175 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sigara ve tütün kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde İl Merkezi Dumlupınar Mahallesi İrfaniye Sokak üzerinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada toplam 175 paket, toplam 3 bin 500 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü S.G. hakkında adli tahkikat başlatıldı.