Kütahya'da 18 günlük yaşam savaşını kaybeden 8 yaşındaki çocuk toprağa verildi

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 18 günlük yaşam savaşını kaybeden 8 yaşındaki Ahmet Faruk Yavuz, Hisarcık ilçesi Hamamköy köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 18 günlük yaşam savaşını kaybeden 8 yaşındaki Ahmet Faruk Yavuz, Hisarcık ilçesi Hamamköy köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
18 gün önce Mustafa Yavuz idaresindeki özel otomobil Hisarcık-Kütahya karayolu Aslanapa ilçesi yol ayrımında aniden önüne çıkan domuza çarpmış, kazada ağır yaralanan Mustafa Yavuz'un oğlu 8 yaşındaki Ahmet Faruk Yavuz, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.
Tedavi gördüğü hastanede 18 günlük yaşam savaşını kaybeden Ahmet Faruk Yavuz'un cenazesi, Hisarcık ilçesine bağlı Hamamköy köyüne getirildi. Yavuz'un cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları içinde köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına Ahmet Faruk'un yakınlarının yanı sıra Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan katıldı.