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Kütahya'da 18 parça tarihi eser ele geçirildi

Kütahya’da düzenlenen operasyonda bir araç içerisinde çeşitli dönemlere ait, farklı boy ebatlarda 18 tarihi eser ele geçirildi.

Kütahya'da düzenlenen operasyonda bir araç içerisinde çeşitli dönemlere ait, farklı boy ebatlarda 18 tarihi eser ele geçirildi.


Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timleri tarafından Fuat paşa Mahallesi Aydınlık Caddesinde yol üzerinde durumundan şüphelenerek durdurulan H. M. S. isimli şüpheliye ait araçta yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait, farklı boy ve ebatlarda 18 tarihi eser ele geçirildi


Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında KOM Şube Müdürlüğünce yasal işlem yapıldı.

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