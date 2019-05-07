Kütahya'da 180'inci yıl doğa yürüyüşü

kuruluş yıl dönümü sebebiyle Kütahya Halil İbrahim Yılmaz Şehir Ormanı'nda doğa yürüyüşü düzenlendi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hem kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde hem de vatandaşların doğa ile baş başa olmaları amacı ile düzenlenen yürüyüş yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi. Şenlik havasında geçen yürüyüşte katılımcılar 6 kilometre parkuru keyifli bir şekilde bitirdi.

Doğa yürüyüşüne Vali Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkan Vekili Fatih Kölgeli, İl Jandarma Komutanı Yarbay Kamil Çelik, Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, bazı daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.