Kütahya'da 19 bin 780 kişi işsiz

Kütahya'da işsiz kişi sayısının 19 bin 780 olarak belirlendiği ifade edildi.

Kütahya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu tolantısına Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İç Denetim Birimi Başkanı Cihat Demiralp, Kütahya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Kamil Uçan, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı.

Temel istihdam bilgileri hakkında bilgiler verilen toplantıda kuruma kayıtlı iş gücü sayısının 43 bin 974, kuruma kayıtlı işsiz sayısının 19 bin 780, işsizlik ödeneği alan işsiz sayısının ise 3 bin 187 olduğu bildirildi.

Engellilere ve eski hükümlülere yönelik mesleki eğitim kurs proje teklifleri kapsamında kendi işini kurmak isteyen 17 vatandaşın projelerinden 14'ünün onaylandığı belirtildi.

2019 yıllı işgücü eğitim planı kapsamında açılması planlanan, 4 bin 955 katılımcıya ulaşması hedeflenen 34 kurs kurul onayına sunularak oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.