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Kütahya'da '19 Mayıs' çelenk sunma töreniyle kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kütahya'da törenle kutlandı.


Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen tören Kütahya Valiliği önünde sınırlı katılımla gerçekleştirildi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.


19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bu akşam saat 19.19'da stadyum, spor salonları ve yurtlarda İstiklal Marşı okunacak.

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