Kütahya'da 2 bin 893 öğretmen, 10 bin 701 öğrenci ve veliye "Temel Afet Bilinci" eğitimi verildi

Kütahya'da 2 bin 893 öğretmen, 10 bin 701 öğrenci ve velinin "Temel Afet Bilinci" eğitimi aldığı bildirildi.

2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesi sebebiyle İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Kütahya'da Afet Farkındalık Eğitici eğitimlerine 3 Şubat 2021 tarihinde başlanmıştı. İlk aşamada 140 öğretmene verilen eğitici eğitimlerinin ardından, yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla birlikte 15 Haziran 2021 tarihinde Kütahya merkez ve ilçelerindeki tüm öğretmen, öğrenci ve velilerin eğitimlerine başlandı.

Şimdiye kadar Kütahya merkez ve ilçelerinde 2 bin 893 öğretmen, 10 bin 701 öğrenci ve velinin "Temel Afet Bilinci" eğitimi aldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, bu rakamın daha da artacağını beklediklerini; tüm öğretmen, öğrenci ve velilere ulaşmanın hedefleri olduğunu söyledi.