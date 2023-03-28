Kütahya'da 2 kişinin üzerinde uyuşturucu çıktı

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince 2 şüphelinin bulunduğu araçta ve yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Cedit Mahallesinde yapılan çalışmalarda, H.K. (25) ve O.K. (27) isimli şahısların yapılan üst aramalarında ve içerisinde bulundukları araçta yapılan aramada,101 adet sentetik ecza hap, 0.59 gram metamfetamin, 1 adet payp ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.