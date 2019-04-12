Kütahya'da 2 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Kütahya'da, komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 2 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaralandığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı Azmi Ö. tutuklandı.

Dün, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Çinili Çeşme Sokak'ta komşular arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle ateş ederek Hasan (37) ve ablası Hatice Çetin'i (41) öldürdüğü, İsmail Çetin (42) ile Hasret Gezgin'i (39) yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Azmi Ö.'nün (62) Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Zanlının, ifadesinde, karşı grubun kendisine saldırdığını, kendini korumak için aracındaki av tüfeğini alarak ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.