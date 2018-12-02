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Kütahya'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kütahya’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kütahya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Akyel yönetimindeki 10 EV 885 plakalı otomobil, Doğa köyü yakınlarında Ekrem Gümüş'ün kullandığı 06 TFK 32 plakalı otomobille çarpıştı.


Kazada, Rahime Kahraman olay yerinde hayatını kaybetti, sürücülerle araçlardaki 3 kişi yaralandı.


Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldırılarak tedavi altına alındı. (EFE)

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