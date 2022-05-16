İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da 2 ruhsatsız tabanca, 30 fişek ele geçirildi

Kütahya’da polis ekiplerince bir araçta ve şahısların üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca, 30 fişek ve 2 kesici alet ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekiplerince bir araçta ve şahısların üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca, 30 fişek ve 2 kesici alet ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Lala Hüseyin Paşa Mahallesinde yapılan çalışmalar esnasında, Ş.B. (30) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1 ruhsatsız tabanca, şarjöre basılı şekilde 3 adet fişek ve 2 adet kesici alet ele geçirildi.


Motosikletli Yunus Timlerince Gaybiefendi Mahallesinde yapılan çalışmalarda ise, A.R. (33) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araç içerisinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 27 adet fişek ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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