Kütahya'da 2 ruhsatsız tabanca, 30 fişek ele geçirildi

Kütahya'da polis ekiplerince bir araçta ve şahısların üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca, 30 fişek ve 2 kesici alet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Lala Hüseyin Paşa Mahallesinde yapılan çalışmalar esnasında, Ş.B. (30) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1 ruhsatsız tabanca, şarjöre basılı şekilde 3 adet fişek ve 2 adet kesici alet ele geçirildi.

Motosikletli Yunus Timlerince Gaybiefendi Mahallesinde yapılan çalışmalarda ise, A.R. (33) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araç içerisinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 27 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.