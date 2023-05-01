İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da 2 şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları 2 şahsın üzerinden 0.

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları 2 şahsın üzerinden 0.84 gram metamfetamin ele geçirildi.


Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaybiefendi Mahallesi Pınar Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan O. A ve C. Ö isimli şahıslardan, 0.84 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

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