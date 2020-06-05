Kütahya'da 20 litre etil alkol ve 10 litre sahte içki ele geçirildi

Kütahya'da içki yapımında kullanılan 20 litre etil alkol ve 10 litre satışa hazırlanmış sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir iş yerinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. İş yerine baskın yapan polis ekipleri, 4 adet bidon içerisinde içki yapımında kullanılan 20 litre etil alkol ve plastik şişeler içerisinde 10 litre satışa hazırlanmış sahte içki ele geçirdi. Polis olayla ilgili iş yeri sahibinin gözaltına alındığını bildirdi.