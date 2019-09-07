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Kütahya'da 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı İl Zümre Başkanları Toplantısı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "İl Zümre Başkanları Toplantısı” gerçekleştirildi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "İl Zümre Başkanları Toplantısı” gerçekleştirildi.


Merkez Linyit İlkokulu'nda 17 sınıfta 17 farklı zümre toplantısı gerçekleştirilirken, toplantıya derslerin her ilçedeki zümre başkanları katıldı.


İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Aybek, zümre toplantılarını ziyaret ederek öğretmenlerle görüşüp, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ettiler.


Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak, katılımcılara İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'in programları nedeniyle ziyarete katılamadığını belirterek selamlarını iletti.

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