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Kütahya'da 2019 eğitim-öğretim yılı değerlendirme toplantısı

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit başkanlığında 2019 eğitim-öğretim yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.


İl Millî Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonu'nda İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit başkanlığında 2019 yılının eğitim öğretim yönüyle genel değerlendirmesinin yapıldığı toplantıya İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları Muhsin Kaymak, Hamdi Sarıöz, Hakan Gölpınar, İl Millî Eğitim Şube Müdürleri İbrahim Aybek, İbrahim Sak, İsmail Güven, Mehmet Zorlu, Mustafa Ağca Okur, Yakup Karanfil, Zeki Atik ve Maarif Müfettişleri Kordinatörü İbrahim Can katıldılar.


Toplantıda ayrıca 2020 yılında yapılacak iş ve işlemlerle ilgili ön çalışmalar yapılarak görüş alışverişinde bulunuldu.

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