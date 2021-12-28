Kütahya'da 2021 yılı alt yapı yatırımları

2021 yılında Kütahya'ya yapılan alt yapı yatırımları ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, “ 23 adet içme suyu isale hattının 21 adedi tamamlanırken, yapımı devam eden 2 adet işin de yüzde 95'i tamamlanmış durumda.16 adet içme suyu şebeke hattının 15'i tamamlanırken, 1 adet işinde yüzde 60' ı tamamlandı. 16 adet kanalizasyon çalışmasının 15'i tamamlanırken, yapımı devam eden 1 adet kanalizasyon çalışmasının yüzde 60'ı tamamlanmış durumda. 8 adet su deposu yapım işinin 6 adedi tamamlanırken 2 adedinin yüzde 50'si tamamlanmış durumda. 8 adet su deposu onarım işinin 5 tanesi tamamlanmış olup 3 adedinin onarım işi yüzde 70 oranında tamamlandı. Fosseptik çalışmalarımız kapsamında 12 adet işin 11 adedi tamamlanırken 1 adet fosseptik çalışmamız da aralıksız devam ediyor. İçme suyu tesislerinin çalıştırılması amacı ile 14 Adet GES çalışmasının hepsi tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Şehir yaşamı ile köylerdeki yaşam kalitesi arasındaki makasın ortadan kalkması amacı ile yürüttüğümüz çalışmalarımızı önümüzdeki yıllarda da ara vermeden sürdüreceğiz” dedi.