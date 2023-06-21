Kütahya'da 2022-2023 eğitim öğretim yılının genel değerlendirmesi yapıldı

Kütahya'da Merkez İlçe Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu'nda, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'in başkanlığında, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamdi Sarıöz, Şube Müdürleri İrfan Kanık, Mustafa Topuz, Rıdvan Acar ve eğitim kurumları müdürlerinin katılımıyla Merkez İlçe Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'in açılış konuşmasının ardından toplantıda 2022-2023 eğitim öğretim yılının genel değerlendirmesi yapıldı. Toplantıda 2022-2023 eğitim öğretim yılı eğitim öğretim faaliyetleri, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler, proje çalışmaları ve hayat boyu öğrenme faaliyetleri yönünden değerlendirilmelerde bulunuldu. Yaz döneminde açılacak olan destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları, ortaöğretime geçişte tercih ve yerleştirme konusunda yapılacak rehberlik çalışmaları, yaz tatili süresince okul/kurumlarda yapılacak olan güçlendirme, bakım ve tadilat işleri, ilçe ve il düzeyinde yapılacak zümre toplantılarının sırasıyla değerlendirildiği toplantının sonunda katılımcıların görüşülmesini istediği konulara yer verildi.

Toplantının sonunda Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sorunsuz sona ermesinde emeği geçenlere teşekkür etti.