İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da 21 bin 300 adet makaron ele geçirildi

Kütahya’da polisin gerçekleştirdiği kaçakçılık operasyonunda 21 bin 300 adet makaron ele geçirildi.

Kütahya'da polisin gerçekleştirdiği kaçakçılık operasyonunda 21 bin 300 adet makaron ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışma sonucu T.K. isimli şahsın Fuatpaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren işyerinde ve aracında yapılan aramalarda, 21 bin 300 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ile 2 bin adet markasız ve bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.


Gözaltına alınan iş yeri işletmecisi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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