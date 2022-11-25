Kütahya'da 22 metruk binanın daha yıkımı gerçekleşti

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İshak Seydi Mahallesi'nde tehlike oluşturan 22 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Şehrin önemli sorunları arasında yer alan metruk ev konusunda, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın göreve geldiği günden bu yana önemli aşama kaydedildi. 2022 yılı içerisinde 273 adet tehlike arz eden metruk binanın yıkımını yapan Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, son olarak İshak Seydi Mahallesi'nde 22 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Yapılan yıkım çalışmalarıyla, olması muhtemel tehlikelerin önüne geçildi.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, planlanan program dahilinde şehrin farklı noktalarında tehlike arz eden metruk yapıların yıkımlarına devam edeceği belirtildi.