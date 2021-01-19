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Kütahya'da 226 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda kaçak olduğu değerlendirilen 226 litre akaryakıt ele geçirildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda kaçak olduğu değerlendirilen 226 litre akaryakıt ele geçirildi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gediz ilçesinde ikamet etmekte olan H.C isimli şahsın benzin ve motorin içerisine yağ karıştırarak miktarını artırmak suretiyle piyasaya karışım akaryakıt satarak haksız kazanç sağladığı yönünde bilgi elde edildi. Ekipler tarafından şahsın ev ve eklentisinde yapılan aramada, 223 litre motorin, 3 litre benzin ve 20 litre madeni yağ ele geçirildi.


Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

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