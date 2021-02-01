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Kütahya'da 240 gram Bonzai ele geçirildi

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada, 240 gram "Bonzai" olarak adlandırılan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada, 240 gram "Bonzai" olarak adlandırılan uyuşturucu madde ele geçirildi.


Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde A.B.D (25), B.B.D. (25), ve İ.Ö. (33) isimli şahısların İnegöl ilçesinden temin ettiği uyuşturucu maddeleri Kütahya'ya getirerek uyuşturucu madde ticareti yapacağı bilgisi elde edildi.


Ekipler tarafından Domaniç ilçesi giriş güzergahı Safaköy yol ayrımında durdurulan bahse konu araçta Narkotik Köpeği Mola ile yapılan aramada, 240 gram bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Gözaltına alınan 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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