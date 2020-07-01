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Kütahya'da 25 yeni istihdam

Kütahya’da bir marketler zincirinde istihdam edilecek olan 25 kişiye tezgahtar eğitimi verilirken, bu kişilerin 3 aylık ücretleri, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İş-Kur) tarafından karşılanacak.

Kütahya'da bir marketler zincirinde istihdam edilecek olan 25 kişiye tezgahtar eğitimi verilirken, bu kişilerin 3 aylık ücretleri, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İş-Kur) tarafından karşılanacak.


İş-Kur Kütahya İl Müdürü Kamil Uçan, yaptığı açıklamada, "Şok Marketler T.A.Ş. arasında, bölge sorumlusu Adem Uzun'un katılımıyla düzenlenen protokol ile 'Perakende satış elemanı' (Tezgahtar) mesleğinde 16 kişi Kütahya merkezde, 9 kişi ilçelerde olmak üzere toplam 25 kişilik işbaşı eğitim programı düzenlenmiştir. 3 ay sürecek olan program ile Covid-19 salgını sonrası normalleşme sürecine istihdam katkısı sağlanmıştır. Katılımcılar ile imzalanan sözleşmeler esnasında İş ve Meslek Danışmanı Havva Aksoy tarafından katılımcılara ve işveren yetkilisine işbaşı eğitim programı uygulama esasları ile birlikte sosyal mesafe kuralları ve maske kullanımı gibi uyulması gereken koruyucu sağlık konularında bilgilendirme yapılmıştır" diye konuştu.

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