Kütahya'da 26 litre kaçak alkollü içki ve etil alkol ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Mecidiye Mahallesi Spor Caddesinde bulunan bir iş yeri ve depo olarak kullanılan bölümde gerçekleştirilen aramada, 25 adet satışa hazır 0,5 litrelik plastik şişelerde etil alkol, 5 litrelik beyaz bidonlarda toplamda 6 bidon halinde 26 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan H. Y. isimli şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.