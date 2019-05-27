Kütahya'da 3 bin iş yerinde gıda denetimi

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Kurt, Bakanlığın Gıda Kontrol Görevlileri tarafından gerçekleştirilen denetimlerin asıl amacının gıda işletmecilerine güvenilir gıda konusunda duyarlılık kazandırmak olduğunu ifade etti. Ramazan ayının da etkisiyle çalışmalarına hız verdiklerini belirten Kurt,” Yapılan denetimlerde gıda işletmelerinin; işletme kayıt/onay belgeleri, işletme, personel, alet ve ekipman, hijyen şartları, gıdaların muhafaza koşulları, etiket bilgileri, son tüketim tarihleri kontrol edilmekte ve mevzuata uygun olmayan durumlarda ilgili işletmelere gerekli yasal işlem uygulanmaktadır. Denetimlerimizin asıl amacı gıda işletmecilerine güvenilir gıda konusunda şuur kazandırmak” dedi.

Tüketicileri satın alacakları gıda maddelerinin ambalajının bozulmamış ve ürün özelliğine göre uygun saklama koşullarında muhafaza edilmiş olmasına dikkat edilmesi gerektiğini kaydederek üründe 'Son Tüketim Tarihi' veya 'Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi' bilgilerini mutlaka kontrol etmeleri konularında uyaran İl Müdürü Kurt; satın alınan gıdalarla ilgili her hangi bir şikâyeti olan tüketicilerin Bakanlığın "Alo 174 Gıda Hattı"nı arayarak veya dilekçe ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları, gıda güvenilirliğinin sağlanmasında ve gıda denetimlerinin etkinliğinin artmasına yönelik vereceği katkının büyük önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yıl içerisinde rutin bir şekilde devam eden gıda denetimlerinin Ramazan ayı süresince fırınlarda, pastanelerde, lokantalarda ve Ramazan alışverişlerinin yoğun olduğu gıda satış noktalarında sıklaştırıldığı belirtilerek gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen eksikliklerden dolayı iş yeri sahiplerine gerekli yasal işlemlerin uygulandığı belirttiler.