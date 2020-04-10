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Kütahya'da 3 hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı

Kütahya’da demir yolu hattından topraklama cihazları çalan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Kütahya'da demir yolu hattından topraklama cihazları çalan 3 kişi suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, son bir haftada şehir merkezi ile Yoncalı köyü arasındaki demir yolu hattının 6 noktasında topraklama cihazlarının çalınması üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dereköy mevkiinde hırsızlık yapılacağı bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonla M.Ç., O.B. ve H.K. suçüstü yakalandı. Operasyonda şüphelilerin olayda kullandıkları otomobil ile kazma, kürek, levye, balyoz ve keski ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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