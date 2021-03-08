Kütahya'da 3 hırsızlık zanlısı yakalandı

Kütahya'da, yazlık olarak kullanılan evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen biri kadın 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

İl merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Yoncalı Mahallesi'nde yazlık evlerin soyulduğu ihbarı üzerine harekete geçen Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmada mahalledeki 8 yazlık evin pencere kilitleri kırılarak soyulduğunu tespit etti.

Kimlikleri belirlenen S.Ş. (24), M.K. (23) ve Z.Y (18) isimli zanlıların evlerine operasyon düzenleyen jandarma ekiplerinin evlerde yaptığı aramada, çoğunluğu elektronik malzeme olan yaklaşık 100 parça çalıntı eşya ele geçirildi.

Bu arada zanlıların çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.