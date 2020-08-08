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Kütahya'da 3 kişi kenevir bitkisi sularken suçüstü yakalandı

Kütahya’da metruk bir binanın bahçesinde ektikleri kenevir bitkisini sulamaya gelen 3 şahıs jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Kütahya'da metruk bir binanın bahçesinde ektikleri kenevir bitkisini sulamaya gelen 3 şahıs jandarma tarafından suçüstü yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Merkez İlçe Muhatboğazı Köyü Köy İçi Mevkii Camii yanında bulanan metruk bina bahçesinde kenevir bitkisi ekimi yapıldığı ve şahısların sulamaya geldiği yönünde alınan bilgi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.Ö., Y.Y. ve M.C.K. isimli şahısların metruk binaya gelerek bina içerisinde bulunan musluktan hortum ile kenevir bitkilerini suladıkları esnada suçüstü yakalandı. Yapılan aramada metruk bina bahçesinde ekilmiş 96 kök hint keneviri ile 50 metre bahçe hortumu, Y.Y. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise hassas terazi ele geçirildi.


Gözaltına alınan A.Ö., Y.Y. ve M.C.K. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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