İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da 3 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince içerisinde 3 kişinin bulunduğu araçta 10,80 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince içerisinde 3 kişinin bulunduğu araçta 10,80 gram metamfetamin ele geçirildi.


Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Alipaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yapılan çalışmalarda, H.H.K.(35) isimli şahsın sevk ve idaresindeki E.E.(24) ve D.D.(28) isimli şahısların yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramasında,10,80 gram metamfetamin ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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