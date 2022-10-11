İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da 3 şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 şahıs şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 şahıs şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde iki farklı olayda durumlarından şüphelenilerek durdurulan F. A., G. A. ve E. B. isimli şahısların üzerinde yapılan kontrollerde, 2,65 gram esrar ve 2,69 gram bonzai maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

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