Kütahya'da 3 uyuşturucu taciri tutuklandı

Kütahya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü mahkemece tutuklandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, C.D., A.D., Ö.A. ve Y.D. isimli şahıslar hakkında farklı tarihlerde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda C.D, Ö.A. ve A.D. isimli şahısların 5 kez uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edildi. Yapılan operasyonda, 14,16 gram metamfetamin, 2,7 gram bonzai maddesi ve 1 adet ecstasy hap geçirildi. Açık kimlik bilgileri tespit edilen Y.H.U. ve R.Ç. isimli şahıslar ile birlikte toplam 6 şüpheli şahsın yakalanmalarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler yakalanırken, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet yivsiz av tüfeği, 9 adet parçaları sökülmüş vaziyette tabanca, 30 adet fişek, 19 adet tarihi eser olarak değerlendirilen obje ve 1 adet sentetik ecza hap maddesi ele geçirildi. Y.D. isimli şahıs gerekli işlemlerin ardından adli mercilere çıkartılan, Y.H.U. ve Ö.A. isimli şahıslar ise çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan C.D., A.D. ve R.Ç. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.